استئناف حركة الملاحة في المتوسط وبحيرة البرلس لتحسن الطقس بعد توقف لمدة 5 أيام

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ منذو قليل انه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، واستعداد مراكب الصيد للإنطلاق، نظرا لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة نصر عبد الهادي، اليوم الجمعه، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها،نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتهافي مياه بحيرة البرلس بعد توقف دام 5 أيام.