علي الحجار يحبس دموعه بأغنية «أبويا الحبيب» ويغنيها برفقة صوت شقيقه الراحل بحفل جامعة مصر

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تأثر المطرب الكبير علي الحجار خلال حفله بأوبرا مسرح جامعة مصر واحتبس صوته بالدموع عند ذكر اسم الراحل الكبير شقيقه ـحمد الحجار، حيث أنه هو من قام بتلحين أغنية «أبويا الحبيب».

وقال الحجار أننا فنانيين نفرح ونحزن من خلال الفن، وقام بغناء الأغنية من خلال مشاركة صوت شقيه الراحل أحمد الحجار، وميكس بين صوت علي الحجار وأحمد، مبدلا كلمة «أبويا الحبيب» بـ«أخويا الحبيب».

وتأثر الحضور بالأغنية وبأداء علي الحجار، ونالت تصفيق حار ودعم وتشجيع من الحضور لدعم المطرب الكبير والذي تأثر بشدة،، وأعقبها بأغنيتس «مسألة مبدأ» و«تجيش نعيش».

ويذكر أن حفل المطرب علي الحجار بأوبرا مسرح جامعة مصر قد شهد حضور مكثف حمل لافتة «كامل العدد».