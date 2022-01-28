نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو تكريمه من حفل "joy awards"، الذي أقيم ليلة أمس في السعودية، وقام بالسجود شكرا لله خلال تواجده على المسرح.

وحصل رامز، على جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة على قنوات "ام بي سي"، وقام بتكريمه المستشار تركي آل الشيخ، وعلق قائلا :"اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.. شكرا على أغلى جايزة في حياتي، وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومجهوده وربنا مايحرمني من معاليك ابدا".

وداعب تركي آل الشيخ رامز خلال التكريم، قائلا: "لا بسلي ترتر.. ما دام أنه أعلى مشاهدة إنه ناجح، غصب عننا، حتى لو لابس ترتر".

وقال رامز في كلمته، إنه سعيد جدا بهذا التكريم وهذه الجائزة، خاصة وأنه مشوار بدأه مع برنامجه في "ام بي سي"، مطالبا كل من كان ضحية برنامج المقالب أن يسامحه، مشيرا: " بهدي ذهه الجائزة لابني ياسر".



