وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه تم تسجيل أعلى نسبة تحويلات للمصريين بالخارج خلال الـ 8 أشهر الماضية، وهذا يدل على ثقة المواطن المصري في بلده.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، مقدم برنامج «كلمة السر»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المصريين بالخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة، لافتةً إلى أن هناك دور للمصريين بالخارج في مصر للاستثمار.

واستكملت، أن الوزارة تقدم شهادة «بلادي الدولارية» هي مبادرة قامت باطلاقها وزارة الهجرة، مع وجود أزمة في الدولار، متابعةً أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة، وهو استثمار من نوع أخر.

وأوضحت، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل الاستثمار من المصريين بالخارج، وكان هناك نماذج مصرية فالاستثمارات متدفقة والنماذج المصرية هي من تتحدث.