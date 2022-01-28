وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الخميس.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الوزيرين بحثا الجوانب المتعدّدة للعلاقات بين البلديّن وسُبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ "وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب".

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية بهدف تبادُل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.