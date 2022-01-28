ضغوط على رئيسة المفوضية الأوروبية للكشف عن مفاوضات خاصة بلقاح كورونا

تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لضغوط تهدف إلى الكشف عن تفاصيل بشأن إجراء مفاوضات لتوريد لقاحات كورونا تمت عبر رسائل نصية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في أوج جائحة كوفيد-19.

وانتقدت أمينة ديوان المظالم الأوروبي، إيميلي أورايلي، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، المفوضية لرفضها طلبا بشأن حرية الوصول للمعلومات من الصحفي أليكسندر فانتا بشأن السبيل الذي ربما تكون فون دير لاين انتهجته لإبرام صفقة للحصول على لقاحات.

وقالت أورايلي: "لم تتم أي محاولة لتحديد ما إذا كان هناك رسائل نصية موجودة. وإذا كانت الرسائل النصية تخص سياسات الاتحاد الأوروبي وقراراته، فيجب أن تعامل كوثائق خاصة بالاتحاد الأوروبي".

وسعت فون دير لاين إلى الحصول على مزيد من اللقاحات لحكومات الاتحاد الأوروبي في 2019 بعد ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الجائحة، ومعاناة اقتصاد المنطقة من الإغلاقات.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها كانت اطلعت على توصية أورايلي وسوف ترد عليها في 26 نيسان/أبريل المقبل.

وقالت جهات التنظيم في وقت سابق إنه لا يوجد سجل لرسائل نصية وإنها لا ترقى لوثائق للرد على هذا الطلب.