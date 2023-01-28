وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، مختلف الوحدات بضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مطالبا بتكثيف الجهود لحماية المستوطنات والطرق، وذلك بعد ساعات من هجوم القدس.

وقال جالانت في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن الأجهزة الأمنية سوف تتصرف بصرامة ضد ما سماه "الإرهاب"، مشيرا إلى الوصول لمن وصفهم بـ"المتورطين في الهجوم"، علما بأن الرواية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم تحدثت عن اغتيال المنفذ.

كما وصف الوزير الهجوم في حي النبي يعقوب بمدينة القدس، وأدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، بالهجوم الخطير والمحزن.

وفتح شاب فلسطيني، النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، بحسب شرطة الاحتلال ومسعفين.

وجاء هذا الهجوم ردا على مجرزة ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الخميس في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة.