 واشنطن تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران - بوابة الشروق
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واشنطن تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

د ب أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 9:06 ص
أدانت الولايات المتحدة الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، يوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي: "تدين الولايات المتحدة الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، ونكرّر ما دعا إليه الرئيس (إلهام) علييف لإجراء تحقيق فوري في هذا العنف غير المقبول".

وأضاف المتحدث "نتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء من قضوا وجرحوا. إن أي هجوم على الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية هو أمر مرفوض، ونذكّر حكومة إيران بمسؤوليتها بموجب اتفاقيات جنيف عن حماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران".

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