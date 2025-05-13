رودريجو ينقلب على ريال مدريد بسبب عدم المشاركة

استقر البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرحيل من النادي بسبب تهميشه خلال الموسم الحالي.

وارتبط اسم رودريجو جويس بالانتقال إلى مانشستر سيتي وأرسنال خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن اللاعب كان يتمسك بفرص المشاركة مع الميرنجي.

وذكرت إذاعة «راديو ماركا» الإسبانية: «رودريجو جويس الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الكلاسيكو لا يفكر فقط في الرحيل عن الملكي، بل إنه لا يريد اللعب مجددًا بقميص ريال مدريد».

وأضافت: «يشعر رودريجو بالتهميش بعد الصخب الإعلامي الكبير الذي صاحب تألق جود بيلينجهام، وأيضًا بعد قدوم كيليان مبابي، وهو ما أدى إلى تباعد بينه وبين مواطنه فينيسيوس جونيور».

وأوضحت الإذاعة: «المهاجم البرازيلي غاضب للغاية ومعتكف في منزله، ومستقبله الآن يعتمد على قرار تشابي ألونسو، المدرب المحتمل للميرنجي».

واختتمت: «لكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون أحد الأسماء التي سيعرضها ريال مدريد للبيع هذا الصيف».