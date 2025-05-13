5 شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال بأنحاء متفرقة في قطاع غزة

استُشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف ورصاص طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوب تجمعا للمواطنين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى برصاص طائرة مسيرة شمال غرب مخيم النصيرات.

وأشارت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,862 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.