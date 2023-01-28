الجنرال السابق بيتر بافيل يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك

فاز رئيس الأركان السابق بيتر بافيل بانتخابات الرئاسة في التشيك، حيث حصل بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات في الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة على حوالي 57% من الأصوات ضد رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء في براغ اليوم السبت.

وهنأ رئيس الحكومة الليبرالي المحافظ، بيتر فيالا، بافل بالفعل على فوزه.

ويخلف العسكري السابق، والذي شغل من قبل منصب رئيس الأركان، بذلك اعتبارا من مطلع مارس المقبل الرئيس الحالي ميلوش زيمان، 78 عاما، الذي كثيرا ما تسبب في استقطابات بتصريحات مثيرة للجدل.

ويشغل رئيس الدولة في التشيك، العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مهام ذات طابع تمثيلي بشكل أساسي، ولكنه يعين الحكومة أيضا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة نسبيا حيث بلغت حوالي 70% من الأصوات التي يحق لها الانتخاب.