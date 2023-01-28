مدبولي يعلن انتهاء أزمة تراكم البضائع في الموانئ: عدنا لوضعنا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تقرير مؤسسة وكالة ستناندر آند بورز بشأن الاقتصاد المصري.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، إن المؤسسة أكّدت بذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد، مشيرا إلى الاستمرار في هذه السياسات.

وتحدث عن وضع السلع بالموانئ، معلنا العودة للوضع الذي كان سائدا قبل فبراير الماضي، وتحديدا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة في كل الموانئ يعادل المتوسط الذي كان متداولا.

وأشار إلى أن الدولة انتهت من أزمة تراكم البضائع في الموانئ، لافتا إلى أن كل المصانع عادت حاليا للعمل بكامل طاقتها.