الأهلي يهزم المعادي في دوري سيدات اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق المعادي بنتيجة 28-19، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وقدم فريق سيدات يد الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة المقبلة مع الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق الطيران بنتيجة 26-19، ضمن منافسات البطولة.