كتائب القسام تعلن استهداف 4 دبابات إسرائيلية غرب مدينة خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، اليوم الأحد، عن استهداف 4 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذيفتي «الياسين 105» في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.



وأشارت إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذيفتي «الياسين 105» في منطقة جورة العقاد غرب المدينة الواقعة جنوب غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و422 شهيدًا و65 ألفًا و87 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة.



وذكرت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.