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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 114 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة بحق النازحين من خان يونس.

• نقاط تفتيش

وأقامت نقاط تفتيش مزودة بكاميرات غرب المخيم ويتم من خلالها اعتقال الشباب جميعهم لعدة ساعات قبل أن يتم نقل بعضهم إلى المعتقلات.

جنوب قطاع غزة.

• خان يونس

وفي خان يونس أيضا استشهد 16 مواطنا على الأقل خلال 12 ساعة ووصلوا إلى مشفى ناصر والمشفى الأوروبي بخان يونس.

وتركز القصف في المناطق الغربية من خان يونس سيما محيط مشفى ناصر.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً على شارع البحر غربي خان يونس.

وارتقى شهيد ووقعت 4 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جورة العقاد في خان يونس.

وتعرضت خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية.

وأدى تلف خزانات المياه إلى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى دون أن يتمكن الطاقم الفني من إصلاح الأعطال التي لحقت بخزانات المياه فوق أسطح مجمع ناصر الطبي.

ودمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بطن السمين وفيران النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفي رفح قصفت المدفعية عدة مناطق شرق المحافظة.

• وسط القطاع

وقصفت قوات الاحتلال عدة منازل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

• غزة والشمال

كما قصفت المدفعية بشكل متواصل عدة مناطق في جباليا وبيت لاهيا.