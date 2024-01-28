وزير الداخلية التركي: بدء تحقيق موسع في الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير بويوكدير بإسطنبول، شهدت في حوالي الساعة 11:40 (بالتوقيت المحلي) هجومًا مسلحًا شنه شخصان ملثمان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص، معربًا عن إدانة بلاده الشديدة لهذا «الهجوم الدنيء».

وأكد أن بلاده بدأت تحقيقًا واسع النطاق في هذا الهجوم، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لإلقاء القبض على المهاجمين.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

وشهدت كنيسة في منطقة ساريار بإسطنبول، هجوماً مسلحاً خلال إقامة صلوات الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «تركيا الآن».

وفقاً للتقارير الأولية، دخل ملثمان إلى الكنيسة وفتحا النار بشكل عشوائي على الحضور، ما تسبب في حالة من الفوضى والهلع.

وتوجهت أجهزة الأمن والفرق الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، وتم إغلاق المنطقة لتأمين السكان وتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق.

وتحقق السلطات في ملابسات الهجوم ودوافع المهاجمين، وسط تكثيف الإجراءات الأمنية في المنطقة وحالة من القلق العام.