الجيش الإسرائيلي يسحب لواء احتياط من خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهاء مهام لواء الاحتياط «كرياتي» في مدينة خان يونس جنوبي غزة، ومغادرته القطاع.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه في إطار تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أنهى لواء الاحتياط «كرياتي» مهامه العسكرية في خان يونس، على أن يغادر القطاع عائدا إلى الداخل الإسرائيلي.



وأكدت الإذاعة أن ضباط وجنود اللواء سيغادرون غزة عائدين إلى منازلهم، بدعوى أنهم أنهوا مهامهم في مدينة خان يونس، وأنهم شاركوا في إلحاق الهزيمة بكتائب حركة حماس في قطاع غزة.



فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تخفيض أو تقليص قوات الاحتياط في غزة، مؤكدةً مغادرة اللواءين الرابع والخامس والخمسين القطاع، بعد انتهاء مهمتهما في غزة.



وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب كتيبة 7107 من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك، وذلك بعدما نفذ الجيش عدة انسحابات وركز قواته في خان يونس جنوبي القطاع.



وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في القتال شمالي قطاع غزة، وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.



يذكر أن الكتيبة 7107 ليست أول فرقة في الجيش الإسرائيلي يتم سحبها من أعمال القتال في غزة، وذلك على الرغم من استمرار المعارك، وكانت قوات النخبة المعروفة بلواء «جولاني» في الجيش الإسرائيلي، قد انسحبت من قطاع غزة في أواخر ديسمبر الماضي.



وأفادت تقارير لموقع «واللا» الإخباري والقناة «12» الإسرائيلية حينها، بأن لواء جولاني قضى أكثر من 70 يومًا في غزة. وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.



وفي أعقاب هذه المواجهة، غادرت قوات جولاني القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.