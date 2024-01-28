القومي لثقافة الطفل يكرم مسيرة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول بمعرض الكتاب

كرم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، مسيرة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول ضمن برنامج "تكريم مسيرة" الذي يقيمه المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

شارك في الاحتفاء بالكاتبة الكبيرة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، والدكتورة رشيدة الشافعي مقرر لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة صفية إسماعيل، والباحث أحمد عبد العليم، والسيناريست وليد كمال، والكاتب مصطفى غنايم، والدكتورة مروة عادل، حيث تحدثوا عن مسيرتها الإبداعية والوظيفية القيادية، والمسيرة الإنسانية، وما قدمته للأطفال على مدار تاريخها الكبير الحافل بالإبداعات ومحبة كل من تعاملوا معها.

جدير بالذكر أن الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول ألفت أكثر من 50 كتابا أدبيا للأطفال من جميع الأعمار، وكتبت وأخرجت أعمالا متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة للأطفال، كما أقامت وأشرفت على ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل، وقدمت أول مسرح لذوي الإعاقة في مصر والعديد من الورش المسرحية للأطفال.

وكانت قد أصدرت دار الشروق لها عدة أعمال أدبية من بينها: "نانا فراشة"، "نانا طباخة"، "نانا أميرة"، "الوطن"، "أنا وجدتي"، "عشر بالونات"، "نانا أميرة"، "حسن يرى كل شيء"، "الكتكوت الأبيض"، "أول يوم في المدرسة"، "شادي وهند في السوق".