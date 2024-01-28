إزالة تعديات على مساحة 1665 مترا مربعا ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار شن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتزامن مع انطلاق الموجة 22 من حملة الإزالات التي تستمر حتى 12 إبريل القادم؛ للحفاظ على اراض الدولة وعدم السماح بأية تعديات.

وكشف عن إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 1665 مترا مربعا واستردادها من خلال لجان الإزالات بالمراكز، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدا استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الزملوط، إلى استمرار تحصيل المتأخرات من الشركات الزراعية الاستثمارية وتحصيل مستحقات صندوق استصلاح الأراضي على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس في ظل أنه تم مد مهلة السماح لأكثر من مرة؛ حفاظا على حق الدولة دون تهاون.