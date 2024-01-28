آلاف الأشخاص يتظاهرون مجددا ضد التطرف اليميني في هامبورج شمالي ألمانيا

تجمع آلاف الأشخاص مجددا في قلب مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأحد، للتنديد بالتطرف اليميني .

وكان منظمو المظاهرة، وهم تحالف بقيادة حركة "أيام جمع من أجل المستقبل"، سجلوا مشاركة 30,000 شخص في هذا التجمع. ولم تتوافر معلومات بعد من جانب الشرطة عن عدد المشاركين في المظاهرة التي بدأت قبل وقت قصير.

ومن المقرر أن تلقي ناشطة المناخ الألمانية لويزا نويباور كلمة في المسيرة ثم سيجوب موكب المظاهرة قلب المدينة لمسافة تقرب من 5ر3 كيلومتر. وكانت أكثر من 40 منظمة دعت إلى الاحتجاج، من بينها عدة منظمات لحماية البيئة مثل جرينبيس واتحاد (بوند) لحماية البيئة والطبيعة بالإضافة إلى جمعية المستأجرين، والاتحاد الألماني لنقابات العمال (دي جي بي)، وتحالف هامبورج ضد اليمين.

وكان تم قطع مظاهرة ضد التطرف اليميني في هامبورج أول أمس الجمعة لأن عدد المتظاهرين تجاوز بشكل كبير ما كان متوقعا له حيث أفاد المنظمون بأن عدد المتظاهرين وصل إلى 80 ألف شخص بدلا من 10000 شخص، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ 50 ألف شخص.

بعد هذا الإقبال الكبير، استجاب منظمو المظاهرة اليوم الأحد ونقلوا مكان التجمع من المكان الذي كان مخططا له بالأساس في شارع يونجفرنشتيج إلى شارع لودفيج-إرهارد. وجاءت المظاهرة تحت شعار "من أجل التنوع وديمقراطيتنا - هامبورج تقف متحدة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا".