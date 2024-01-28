رضا شحاتة يحذر لاعبي المنتخب قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

حذر رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر من الاستهتار أمام الكونغو الديمقراطية، مطالباً اللاعبين بحسم اللقاء منذ أول دقيقة والتركيز طيلة الـ 90 دقيقة

وأكد رضا شحاتة أن المنتخب سيتأثر من غياب إمام عاشور في مباراة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية، مشيراً أن محمد النني ومروان عطية هما الأنسب لقيادة وسط المنتخب

وطالب رضا شحاتة، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 ببطولة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وأضاف رضا شحاتة، خلال لقائه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر لم يظهر بالأداء الجيد حتى الآن في البطولة ومعظم عناصر الفريق كانت بعيدة عن المستوى المعهود، مؤكداً أن المنتخبات الأفريقية تطورت كثيراً خلال الفترة الحالية.

وواصل رضا شحاتة، أن منتخب مصر قادر على التأهل لدور ربع نهائي كان 2023 رغم الأداء المتوسط في البطولة، قائلاً«عندي ثقة كبيرة في المنتخب ومتفائل بشكل كبير في تخطى الكونغو الديمقراطية اليوم ومواصلة المشوار نحو حصد اللقب».

وأكد رضا شحاتة، أن منتخب مصر يحتاج للتركيز على الأمور الفنية فقط والمباريات المقبلة من أجل حصد كأس أمم أفريقيا، مضيفاً أن مصطفي محمد أفضل لاعب في منتخب مصر حتى الآن في البطولة، مضيفاً أن مباريات الإقصائية تحتاج أصرار وعزيمة من اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب، ويذل الكثير من الجهد خلال المباراة.

وأشار رضا شحاتة، إلى إن البرتغالي روي فيتوريا له دور كبير في مباراة اليوم، وعليه اختيار التشكيل الأنسب الذي يحقق الهدف الذي ينتظره المصريين وهو التأهل للدور القادم من البطولة ولدينا أمل أن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة، رغم الغيابات، قائلاً« جلست مع فيتوريا في وقت سابق وهو من المدربين المتميزين وهو مدرب شاطر ولكن الكرة ليست شطارة فقط بعدما ظهرنا كرد فعل في المباريات السابقة في البطولة ورد فعله متوتر في المباريات».

وحذر رضا شحاتة، لاعبي منتخب مصر من الاستهتار أمام الكونغو الديمقراطية، مطالباً اللاعبين بحسم اللقاء منذ أول دقيقة والتركيز طيلة الـ 90 دقيقة، مؤكداً أن منتخب مصر سيتأثر من غياب إمام عاشور في مباراة اليوم

وطالب رضا شحاتة، بالدفع بـ ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر في مباراة اليوم، مؤكداً أنه لاعب يستحق المشاركة مع المنتخب بعد تألقه مع النادي الأهلي في الفترة الحالية.