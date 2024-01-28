الغربية: إزالة ٩ حالات تعد في أول أيام الموجة 22

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ هناك جهودًا مكثفة من الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، التي ظهرت في اليوم الأول من أعمال تنفيذ الموجة 22، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي للبناء المخالف، مبينًا أنّ الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3799 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات كافة التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب، والالتزام ببذل أقصى جهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.