وزير الخارجية عن استضافة مصر للاجئين: قدرتنا على الصمود باتت على المحك

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مؤسسات الدولة لم تدخر جهدًا في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم.

جاء ذلك كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر تحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة من خلال استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بلغت أكثر من 10.5 مليون أجنبي يمثلون 62 جنسية.

وأشار إلى أن حرص مصر على ضمان تمتع هؤلاء اللاجئين والضيوف بكل الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإدماجهم في المجتمع، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.

وشدد على أنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين، متابعًا: "نقولها بكل صراحة.. قدرتنا على الاستيعاب ومواصلة الصمود باتت على المحك، لا سيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة على الدولة".