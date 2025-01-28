فرنسا: تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول ويقوض حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن التهجير القسري لفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وفق ما اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون غير مقبول، ومن شأنه تقويض حل الدولتين.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في بيان، إن أي تهجير قسري لسكان من غزة سيكون غير مقبول.

وأضاف: «هذا الأمر ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضا تقويض كبير لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار شريكينا المقرّبين مصر والأردن».

يُشار إلى أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة بدأ منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.

وفيما صمد الفلسطينيون لنحو 15 شهرًا حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تجدد الجدل بشأن التهجير مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يرغب من مصر والأردن استقبال أعداد من الفلسطينيين من غزة، متذرعًا بأن القطاع أصبح مدمرًا.

وفيما لاقت تصريحات ترامب ترحيبًا واسعًا في مسعكر اليمين المتطرف في إسرائيل، إلا أنه قوبل باعتراضات واسعة لدى الكثير من الأطراف وفي مقدمتها الدولتان المعنيتان وهما مصر الأردن، حيث رفض الجانبان أي تهجير للفلسطينيين.

وبشكل قاطع، صدر رد مصري رسمي من قبل وزارة الخارجية، حيث أكدت أن مصر تتمسك بمواقفها وثوابتها، وترفض إخلاء الأراضي الفلسطينية من أصحابها سواء من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

المملكة الأردنية هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي إنه بلاده ترفض تهجير الفلسطينيين، وزاد على ذلك قوله إن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا.