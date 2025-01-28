قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعات اللجان الاستشارية ستتيح لأعضائها طرح الأفكار والرؤى بشكل مفصل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وخاطب مدبولي أعضاء اللجان: «لما نجتمع مع كل لجنة.. حضراتكم اللي هتتكلموا.. مفيش حد رئيس حد.. إحنا كلنا مع بعض على طاولة واحدة بما فيكم أنا»

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيخصص باحثين اثنين من الشباب، لمساعدة اللجان الاستشارية وتدوين ما يثار من مقترحات وأفكار بجانب تقديم المساعدة للجان فيما تحتاجه.

ونوه بأنه من المستهدف أن تبدأ الاجتماعات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، على أن يكون الأمر بواقع لجنتين كل أسبوع، بحيث تنتهي الاجتماعات الأولى للجان على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.