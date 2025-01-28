القيادي سامي أبو زهري: مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة لم يعد له وجود

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إنَّ ‏الوسطاء بدأوا عملية جس النبض للطرفين للبدء في المرحلة الثانية من ‏اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة. ‏

وأكد أبو زهري في تصريح، أن "لا خيار أمام رئيس الحكومة ‏الإسرائيلية بنيامين نتياهو إلا المضي في هذا الاتفاق حتى النهاية".

‏وأشار إلى أن "كلام نتنياهو بشأن العودة للحرب هو مجرد كلام فارغ ‏للاستهلاك المحلي".‏

وأوضح أنَّ "مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة، لم ‏يعد له وجود، ومستقبل غزة شأن فلسطيني بحت"، قائلا: "غزة ‏لا تعاني فراغاً إدارياً، مرحبًا بتشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون". ‏

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ "مشاهد عودة الحشود ‏الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم ‏بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم ‏والمأساة". ‏