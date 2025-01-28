القيادي سامي أبو زهري: مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة لم يعد له وجود

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إنَّ الوسطاء بدأوا عملية جس النبض للطرفين للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة.
وأكد أبو زهري في تصريح، أن "لا خيار أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو إلا المضي في هذا الاتفاق حتى النهاية".
وأشار إلى أن "كلام نتنياهو بشأن العودة للحرب هو مجرد كلام فارغ للاستهلاك المحلي".
وأوضح أنَّ "مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة، لم يعد له وجود، ومستقبل غزة شأن فلسطيني بحت"، قائلا: "غزة لا تعاني فراغاً إدارياً، مرحبًا بتشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون".
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".