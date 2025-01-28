أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على رضيع بمدخل عقار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل العثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي تضمن العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالمعاينة والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة بمنور عقار سكني، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات وتبين أن طفله عمرها لايتعدى 15 عاما هي من قامت بإلقائه بسبب علاقة غير شرعية، وتخلصت منه فور ولادته داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة والشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.