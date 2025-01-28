الحكومة: أكثر من 27 ألف مشروع بـ20 محافظة في المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شهد حجمًا كبيرًا من الأعمال، ما مثّل فرصة كبيرة لتطوير كافة القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي وخدمات طبية وفي مجال مياه الشرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن 20 محافظة استفادت من الجهود التي تمت في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بواقع أكثر من 27 ألف مشروع تم تنفيذها في مختلف الخدمات الأساسية.

وأوضح أن نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان مثّلت 70% من إجمالي الاستثمارات التي تم إنفاقها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سيتم استكمالها من خلال مباشرة العمل في المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل.

ولفت إلى استكمال المرحلة الثانية، تنفيذ المشروعات الأساسية، وستركز خلال السنة الأولى على بعض المشروعات التي تمثل أولوية، وسيتم تحديد ذلك من خلال الشركات وكذلك الجهات المعنية.

ونوه باستمرار الدولة، في تقديم الخدمات الأساسية من خلال المبادرة، موضحًا أن مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى تعكس الحجم المنتظر من المرحلة الثانية لكي تضيف لما تم إنجازه في المرحلة الأولى.

وأفاد بأن المرحلة الأولى شهدت نسبة تحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث وصلت نسبة الزيادة في الاشتراك في خدمة الغاز الطبيعي إلى 366%، وفي الصرف الصحي 58%.

وشدد على أهمية مشروعات الصرف الصحي على وجه التحديد، في ظل أن العديد من القرى لا سيما في الصعيد كانت محرومة من هذه الخدمة على مدى عقود.

وذكر أن هناك خدمات شاملة أخرى مثل الإنترنت فائق السرعة حيث زادت نسبة التحسن فيه بنسبة 41%.