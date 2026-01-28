سوريا تستعيد شابا من العراق بعد إلغاء حكم بإعدامه إثر تدخل دمشق

-قناة "الإخبارية السورية" أعلنت عودة محمد عنقا الذي أثارت قضيته ضجة

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأربعاء، باستعادة الشاب محمد عنقا من العراق إلى دمشق، بعد إلغاء بغداد حكم الإعدام الصادر بحقه.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية"، أن "الشاب محمد عنقا وصل دمشق الأربعاء، عقب إلغاء السلطات العراقية حكم الإعدام بحقه".

وأشارت إلى أن "وفدا حكوميا استقبل الشاب محمد عنقا في مطار دمشق الدولي، وذلك بعد أن تابعت وزارة الخارجية ملفه، وبذلت جهودا حثيثة في سبيل عودته سالما إلى دمشق".

وأعلنت عائلة عنقا في نهاية نوفمبر 2025 إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق ابنها من قبل القضاء العراقي بتهمة الإرهاب، عقب ضجة واسعة أثارها الموضوع بين البلدين.

وفي مارس 2025 اعتقلت السلطات العراقية محمد عنقا وشقيقه، وقضت محكمة لاحقا بإعدام الأول، وأطلقت سراح شقيقه.

وحينها ذكرت العائلة أن محمد حكم عليه بالإعدام لنشره فيديو على منصة "فيسبوك"، مجّد فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.

لكن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أكد عبر المركز الإعلامي التابع له آنذاك، أن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية عنقا "غير صحيح"، وقال إن الحكم الصادر بحقه يتعلق بتهم "إرهابية".

وكان مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، أعلن عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه بتوجيه من وزير الخارجية أسعد الشيباني، تجري متابعة القضية مع بغداد عبر القنوات الرسمية.

جدير بالذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع لم يشارك في القمة العربية التي استضافتها بغداد في مايو الماضي، بعد توجيه دعوة رسمية له.