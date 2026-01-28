اجتماع طارئ للإطار التنسيقي في العراق بعد تحذير ترامب بشأن المالكي

أفاد مصدر في الإطار التنسيقي في العراق بأن قيادة الإطار وجهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء.



ويهدف الاجتماع، وفقا لمصدر في الإطار، "للبحث في موقف واشنطن الأخير تجاه العملية السياسية في العراق"، بالإضافة إلى مناقشة ملف رئاسة الجمهورية.



يأتي هذا التحرك في أعقاب منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حذر فيه من إعادة المالكي إلى منصب رئاسة الوزراء، ملوحا بوقف المساعدة الأمريكية للعراق في حال اختياره، ومرجعا ذلك إلى تجربة حكم المالكي السابقة.

ويطرح اسم المالكي لولاية ثالثة وسط انقسام سياسي داخلي، حيث لا تزال ولايته السابقة التي انتهت عام 2014 مرتبطة في الذاكرة العامة بأزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لأجزاء واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات من بعض القوى السنية، بينما يؤكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني".