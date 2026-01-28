محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية

كرمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، المهندسة نسمة الحصاوي، من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة؛ تقديرًا لتفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التميز الحكومي.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن هذا التكريم يعكس جهود الكوادر المصرية المتميزة ودورهم الفاعل في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لدعم التميز والإبداع في العمل الحكومي، وتشجيع الكوادر على تقديم أفضل ما لديهم بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأكدت المحافظ، أهمية تشجيع الكوادر المتميزة من أبناء محافظة البحيرة على الترشح للجائزة الوطنية للتميز الحكومي، بما يُسهم في إبراز النماذج المشرفة التي تقدم أداءً متميزًا وتسهم بفاعلية في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.