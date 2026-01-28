ترامب يحذر رئيس بلدية مينيابوليس من اللعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأوضاع قد تتجه نحو الأسوأ في حال لم يلتزم رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي، بتطبيق قوانين الهجرة.

وهاجم ترامب، الأربعاء، رئيس بلدية مينيابوليس الديمقراطي فراي، في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال".

وأضاف: "بشكل غريب، قال رئيس البلدية جاكوب فراي، للتو إن مينيابوليس لا تطبق قوانين الهجرة الفيدرالية ولن تطبقها. أرجو أن يخبره أحدهم أن هذا التصريح يشكل انتهاكا خطيرا جدا للقانون، وأنه يلعب بالنار".

وفي وقت سابق، أعلن فراي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه أبلغ المسئول عن أمن الحدود في البيت الأبيض توم هومان، الذي أرسله ترامب إلى مينيابوليس مطلع الأسبوع الجاري، بأن "المدينة لن تطبق قوانين الهجرة الفيدرالية".

وأوضح أنه نقل إلى هومان، "الآثار السلبية الخطيرة التي تسببت بها هذه العملية على مدينة مينيابوليس والمجتمعات المحيطة بها، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه على عناصر الشرطة المحلية".

ومنذ 7 يناير الجاري، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين في مينيابوليس بولاية مينسوتا.