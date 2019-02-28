اليابان تؤيد موقف ترامب في قمة هانوي

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أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أن طوكيو تؤيد موقف الرئيس الأمريكي خلال مباحثاته مع الزعيم الكوري الشمالي في هانوي.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كونو قوله بشأن حقيقة أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تتوصلا إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية: "نحن نؤيد قرار الرئيس ترامب".

وأعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في وقت سابق من اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يتوصلا إلى اتفاق عقب القمة، إلا أنها وصفت القمة بأنها "جيدة وبناءة".

وعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال يومي 27 و28 فبراير.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.