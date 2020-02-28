شعبة المواد الغذائية بغرف القاهرة: السلع في حالة استقرار وهناك فائض من الأرز

قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرف القاهرة التجارية، أن هناك استقرار في أسعار الدقيق والأرز والزيت.

وأضاف «حامد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الشهبندر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أنه يوجد ارتفاع طفيف في أسعار السكر للمستهلك منذ ما يقرب من 25 يومًا، لافتًا إلى أن سعر الكيلو لا يزيد عن 10 جنيهات ولا يقل عن 8.

وأكد أن هناك فائض من الأرز، مضيفًا أن وزير التموين دفع بتوريدة من خلال هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أنه في حال ترشيد استهلاك الأرز سيكون هناك انخفاض في سعره.

وتابع: «نحب نطمن المستهلك أن كل الجهات الرقابية والمعنية تتابع السوق، وهناك احتياطي كبير في السلع من خلال القطاعين الخاص والعام»، مضيفًا أنه المنتجات الغذائية متاحة وستصل للتنافسية بين التجار.