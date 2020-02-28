محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب عربة قطار بسيدي عبد الرحمن

توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فور وقوع حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر أمس الخميس، بمنطقة سيدي عبد الرحمن إلى مستشفى الضبعة المركزي؛ للاطمئنان على مصابي الحادث يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، حيث تم متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ مطروح موقع حادث القطار، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث لسرعة اعادة حركة قطارات خط السكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.

مقدما الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث سواء سرعة توجيه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة لتقديم كافة الاسعافات والرعاية الطبية ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدنية المعنية وغيرها من الجهات.

كان حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس بمنطقة سيدى عبد الرحمن أسفر عن إصابة عدد 45 شخصا، حيث استقبلت مستشفى الضبعة 25مصاباً بمستشفى العلمين 10 مصابين، وبمستشفى الحمام 8 مصابين، ومصابين اثنين بمستشفى مطروح العام.

وذلك بمشاركة 13 سيارة اسعاف قد توجهت فور الحادث الى موقعه بسيدى عبد الرحمن ، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث أول بأول.