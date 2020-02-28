الفاو تؤجل المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى بسبب كورونا

في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، تم اتخاذ قرار بتأجيل الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى. سيتم تحديد مواعيد المؤتمر في الوقت المناسب.

وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر هذا العام في سلطنة عمان في الفترة من ٢ إلى ٤ مارس، لكن تقرر قبل إنطلاق المؤتمر بأيام قليلة تأجيله.

يذكر أنه يتم الإعداد للمؤتمر منذ شهر تقريبا، وسافر مسئولون من الفاو من مكتب القاهرة للإعداد للمؤتمر للمشاركة في التحضير له.

كانت سلطنة عمان قد أعلنت عن ظهور حالات كورونا فيها بداية الأسبوع الجاري.

وادي تفشي المرض الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وقتل الالاف الي إلغاء كثير من المعارض الدولية الشهيرة، كان آخرها الإعلان عن إلغاء معرض برلين الدولى للسياحة.

وبدأ المرض ينتشر في كثير من دول العالم، ويثير مخاوف بسبب عدم وجود علاج له حتى الآن.