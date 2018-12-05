حمادة صدقي يغادر الإنتاج بعد عرض الهلال السوداني

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اعتذر حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربي عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السوداني.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى وي السلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.