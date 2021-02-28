حمدوك: العلاقات مع جنوب السودان في أفضل حالاتها

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن العلاقات الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان تمر خلال هذه الفترة بأفضل حالاتها، خصوصا بعد إنجاز اتفاق سلام السودان برعاية دولة جنوب السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد ويُيسر العمل على مختلف الملفات والقضايا المشتركة.

والتقي حمدوك، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت آنيانقا، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السفيرة إلهام إبراهيم.

وتناول اللقاء الوضع في منطقة أبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان)، وعمل الآليات المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان بدعم من الأمم المتحدة عبر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونسفا".

وأكد اللقاء أهمية تفعيل الآليات المشتركة المتفق عليها، كما أكد الاجتماع على أن العلاقات الإيجابية بين السودان وجنوب السودان من شأنها تسريع عمل هذه الآليات وصولا للحل النهائي لقضية منطقة أبيي.