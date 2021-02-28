كوريا الجنوبية: حوالي 20300 شخص تلقوا لقاحا مضادا لكورونا



تلقى حوالي 20 ألفا و300 شخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، منذ إطلاق حملة التطعيم العامة في البلاد ضد الجائحة أمس الأول الجمعة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.



وطبقا للهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، فإن 1217 شخصا تلقوا لقاحاتهم أمس السبت، بعد أن تلقى حوالي 19100 شخص اللقاح في اليوم السابق.



وبلغ العدد الكلي 20322 شخصا.



وكانت البلاد قد بدأت حملة التطعيم الشاملة أمس الأول الجمعة بلقاح "استرازينيكا" والتي بدأت بفئات تواجه مخاطر عالية، مثل دور رعاية المسنين ومنشآت إعادة التأهيل.