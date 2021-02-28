سفينة ثانية من البحرية الأمريكية تصل السودان

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان أن القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم براين شوكان، وصل إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق)، للقاء المسئولين والمجتمع المدني وقادة المجتمع، والترحيب بسفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس ونستون تشرشل".

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان اليوم السبت، أن هذه السفينة هى الثانية التي تتوقف في السودان هذا الأسبوع.

وأضافت أن هذه الزيارات تُسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، واستعداد الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة معه.

وكانت سفينة نقل سريع أمريكية، وصلت إلى ميناء بورتسودان يوم الاربعاء الماضي، وهي أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود.

وتأتي هذه الزيارات في أعقاب زيارة الخرطوم في شهر يناير الماضي، من قبل نائب قائد القيادة الأمريكية الافريقية السفير اندرو يونغ، ومدير المخابرات في القيادة العميد الاميرال هايدي بيرغ.