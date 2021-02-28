هولندا: إعطاء 934 ألفا و595 جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

جرى إعطاء 934 ألفا و 595 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في هولندا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في هولندا بـ31 ألف و963 جرعة لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في هولندا منذ سبعة أسابيع.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 1.1 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 15ألفا و668، في حين تعافى من المرض 14 ألفا و378 من المصابين.

ويشار إلى أنه يتم تحديد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة - ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.