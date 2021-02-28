ألمانيا لا تستبعد إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان إذا لزم الأمر

قالت وزيرة دفاع ألمانيا أنجريت كرامب كارينباور إن برلين لن تستبعد إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان إذا لزم الأمر وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، مؤكدة أن سقف الانتداب الحالي البالغ 1300 جندي يجب أن يكون كافياً للأشهر القليلة القادمة.

وأضافت كارينباور- في تصريح لموقع "دويتشه فيله" الألماني اليوم الأحد - أنه في حال تدهور الوضع الأمني في أفغانستان أكثر فسيتعين علينا التحدث عن تفويض جديد تمامًا.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد وصلت أفغانستان في زيارة غير معلنة مسبقا أمس الأول، تفقدت خلالها قوات بلادها هناك.

يذكر أن التفويض الحالي للقوات الألمانية في أفغانستان ينتهي بحلول نهاية مارس المقبل.