أيمن الرمادي : أسوان تأثر برحيل أحمد بلحاج للزمالك

أكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن النجاح الذي يحققه الفريق يأتي بعد فضل الله والإدارة واللاعبين، خاصةً أن الجميع تحمل ضغوطات كبيرة.

وتابع الرمادي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز أمام غزل المحلة دفعة قوية لنا في الفترة المقبلة، خاصةً أن المحلة من الفرق التي تؤدي بشكل جيد".

وأضاف مدرب أسوان: "كان هناك هبوط في الفريق بعد رحيل أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى الزمالك، وبعد وصول لاعبين جدد ولكن نجحنا في تجاوز الأمر".

واستطرد الرمادي: "محمد حمدي زكي لاعب مميز للغاية وبات من أفضل العناصر وأشكره على مستواه الجيد خاصةً بعد فترة صعبة، وإيفونا غاب بسبب الإصابة وسوف يعود بقوة".

واختتم أيمن الرمادي: "الأمور مستقرة معي داخل أسوان وهناك صعوبة في السفر للمباريات الخارجية، ونشكر المحافظ على مساعدته لنا، وسوف نستمر في اللعب على ملعب أسوان بشكل طبيعي".