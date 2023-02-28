أعلن المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء في طاجيكستان.

وقال المركز الأوروبي اليوم، إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب حي مرغب السكني الذي يعيش فيه 10.8 ألف نسمة، بحسب مواقع إليكترونية عديدة.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب يوم الخميس الماضي أجزاء من شرق طاجيكستان على بعد نحو 65 كيلومترا غربي حي مرغب قرب الحدود مع إقليم شينجيانج الصيني.