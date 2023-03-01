العثور على آثار ليورانيوم يقترب من مستوى الاستخدام لصناعة أسلحة نووية بإيران

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عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، والذي يقترب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة نووية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، رسميا وللمرة الأولى أن مستوى نقاء اليورانيوم يبلغ 83.7%، وهو أقل بقليل من مستوى 90% اللازم لتصنيع أسلحة نووية.

وكان قد تم اكتشاف آثار اليورانيوم في يناير خلال عملية تفتيش في منشأة فوردو النووية لتخصيب اليورانيوم.

وأوضحت السلطات الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ارتفاع مستوى التخصيب بأنه نتيجة "تذبذبات غير مقصودة ".

وذكر قال التقرير غير المعلن الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحادثات جارية فى الوقت الراهن مع طهران لاستيضاح الأمر.

وأشار جروسي في يناير إلى أن إيران لديها بالفعل ما يكفي من اليورانيوم المخصب للعديد من الأسلحة النووية إذا تم تخصيب المواد بدرجة أعلى.

ووفقا للتقرير فإن إيران تمتلك، من بين أشياء أخرى، ما يقرب من 435 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20%، بزيادة قدرها 48 كيلوجرامًا عن التقرير الفصلي السابق في نوفمبر الماضي.

وزاد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بمقدار 25 كيلوجرامًا ويبلغ حاليا أقل بقليل من 88 كيلوجرامًا.

يشار إلى أن إيران لطالما أكدت على أنها مهتمة فقط بالتكنولوجيا النووية السلمية.