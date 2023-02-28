قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة اليوم، متوقعة استمرار الارتفاع أيام الأربعاء والخميس.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن العظمى على القاهرة تتراوح غدًا، ما بين 30 إلى 31 درجة نهارًا، وتصل على جنوب الصعيد إلى 34 درجة.



وأوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، والإحساس بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا.



ونوهت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات المساء، محذرة من أن الفرق بين العظمى والصغرى، يصل إلى 15 درجة.



وتوقعت أن تشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس؛ لأن الصغرى تصل إلى 12 درجة ليلًا، في الفترة المقبلة.



وحذرت من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، ووجود أتربة عالقة على أغلب محافظات الجمهورية حتى شمال الصعيد، مناشدة أصحاب مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، ارتداء الكمامات أثناء التواجد خارج المنزل غدًا.