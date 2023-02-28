زيلينسكي: الوضع في باخموت أصبح أكثر تعقيدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين عن مدينة باخموت المحاصرة.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الاثنين: "يدمر العدو باستمرار كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا، للحصول على موطئ قدم وضمان الدفاع". ووصف الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا منذ نصف عام بأنهم "أبطال حقيقيون".

ويدافع الجيش الأوكراني عن باخموت في معركة استنزاف ضد أكبر عدد ممكن من القوات الروسية وإلحاق خسائر فادحة بها. ومع ذلك، فإن القوات الروسية لا تهاجم فقط من الشرق، بل تقدمت أيضا إلى شمال وجنوب باخموت، ولم يتبق سوى طريق واحد واضح للأوكرانيين للتراجع.

وقال زيلينسكي إنه في غارة جوية روسية صباح الاثنين، جرى اعتراض 11 من أصل 14 طائرة قتالية مسيرة إيرانية الصنع. وأضاف أن اثنين من عمال الإنقاذ قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في بلدة خميلنيتسكي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى دفاعات جوية أفضل، بما في ذلك طائرات مقاتلة، مضيفا: "لا يكتمل الدفاع الجوي إلا عندما يكون مدعوما بالطيران".

ورغم الطلبات المتكررة من كييف يرفض الداعمون الأجانب لأوكرانيا حتى الآن تزويدها بطائرات مقاتلة.