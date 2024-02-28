السكرتير العام المساعد بالبحيرة يفتتح معرض لبيع السلع الغذائية بالدلنجات

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة البحيرة، معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمركز الدلنجات، وذلك بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز الدلنجات، مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

نظم المعرض بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير المساعد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد غطاس، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بجميع مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.