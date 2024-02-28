محافظ أسوان: إطلاق قافلة طبية لعلاج غير القادرين مجانا في 5 مارس المقبل

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بتقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة، والتأمين الصحي الشامل، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية، وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانًا وذلك في تخصصات (الرمد والجلدية والباطنة والأطفال، والعظام والأنف والأذن والحنجرة)، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أعمال القافلة ستبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب، وتستكمل أعمالها خلال يومي الخميس والجمعة 7 و8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين منها.