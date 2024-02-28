 صحفي فلسطيني عن مشاهد الحرب على غزة: نحتاج لمسح الذاكرة وليس علاجا نفسيا حتى نتجاوز ما رأيناه - بوابة الشروق
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صحفي فلسطيني عن مشاهد الحرب على غزة: نحتاج لمسح الذاكرة وليس علاجا نفسيا حتى نتجاوز ما رأيناه

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:47 م

قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين سلمان بشير:" عملنا في أقصي وأصعب الظروف وقمنا بتغطية العدوان على غزة أكثر من مرة، لكن ليست كهذه الحرب نهائيا فهي تختلف تماما عن كل ما مضى.

وأضاف:" كان هناك مياه وطعام وتيار كهربائي في كل عدوان سابق، لكن هذه الحرب تختلف تماما عن كل الحروب التي عشناها، بلا ماء ولا طعام لكل من يعمل وظل محاصرا.

وتابع:" كنت في مستشفى ناصر وشاهدت الجرحي وجثامين الشهداء، التي كانت تأتي إلينا عبر الإسعاف أو سيارات الكارو أو على أيدي الأهالي، مشاهد لا يمكن أن ننساها، نحتاج إلى مسح الذاكرة وليس علاج نفسي حتي نتجاوز ما رأيناه.


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